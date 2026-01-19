PRÉ-CARNAVAL

Palhaços do Rio Vermelho anunciam data de desfile em Salvador

Evento tradicional da capital baiana vai fazer homenagem ao samba

Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:16

Palhaços do Rio Vermelho celebraram 15 anos com ato simbólico e homenagem a Anselmo Serrat fundador do Circo Picolino no ano passado Crédito: Fernando Naiberg

Um dos eventos de pré-Carnaval mais tradicionais de Salvador, o desfile dos Palhaços do Rio Vermelho, anunciou a programação deste ano. A celebração acontecerá no dia 31 de janeiro (sábado), a partir das 17 horas. O tema desta edição será a homenagem ao samba.

A concentração será na Rua da Paciência, com encerramento na Rua Fonte do Boi. Às 18 horas, será realizada uma homenagem ao cantor baiano Riachão, um dos sambistas mais reconhecidos do país, na Quadra Esportiva da Rua da Paciência, na orla do Rio Vermelho.

Na sequência, o público acompanha as tradicionais alas de grupos culturais, seguidas por bandas de fanfarra e percussão, mantendo a energia contagiante que marca o cortejo. Permanecem também as Estações Musicais Fixas, projeto que ocupa pontos estratégicos do percurso com apresentações de grupos artísticos.

Em novembro do ano passado, foi sancionada a Lei nº 9.898/2025, que integrou a celebração oficialmente no Calendário de Eventos do Município de Salvador como o Dia Municipal do Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho.

Pré-Carnaval

O desfile não é o único evento que antecede o Carnaval de Salvador com data marcada. O 'Centro Cultural Que Ladeira é Essa?', organizador do evento Banho de Mar à Fantasia, anunciou a data prevista para a realização da festa neste ano: 8 de fevereiro, um domingo.

Segundo os organizadores, o Centro Cultural aguarda realização de reuniões com órgãos públicos "para alinhar e compreender o dimensionamento, a estrutura e o formato do Banho de Mar à Fantasia 2026". No ano passado, a festa teve 12 horas de programação gratuita, na Ladeira da Preguiça, onde tradicionalmente acontece.