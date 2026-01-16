Banho de Mar à Fantasia anuncia data em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:00
O 'Centro Cultural Que Ladeira é Essa?', organizador do evento Banho de Mar à Fantasi,a anunciou a data prevista para a realização da festa neste ano: 8 de fevereiro, um domingo. A informação foi publicada em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (16).
Segundo os organizadores, o Centro Cultural aguarda realização de reuniões com órgãos públicos "para alinhar e compreender o dimensionamento, a estrutura e o formato do Banho de Mar à Fantasia 2026". No ano passado, a festa teve 12 horas de programação gratuita, na Ladeira da Preguiça, onde tradicionalmente acontece.
A estrutura do evento foi ampliada em 2025, passando a contar com quatro pórticos de acesso, palco montado na parte baixa da Ladeira da Preguiça, espaço especial na praia e três paredões de sound system. Para este ano, o tamanho da festa ainda é incerto.
"A data prevista para a realização do evento é 8 de fevereiro de 2026, e todas as definições estão sendo construídas com responsabilidade, diálogo institucional e cuidado com a tradição, o território e as pessoas que fazem essa festa acontecer", diz o Centro Cultural, em nota.
O Banho de Mar à Fantasia é um dos principais eventos que antecedem o Carnaval em Salvador. Além dele, acontecem ainda, na Barra-Ondina, o Furdunço, no sábado (7), e o Fuzuê, no domingo (8).