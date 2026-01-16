PRÉ-CARNAVAL

Banho de Mar à Fantasia anuncia data em Salvador

Organização emitiu comunicado nesta sexta-feira (16)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:00

Na Ladeira da Preguiça, o Banho de Mar à Fantasia aumentou de tamanho e ganhou estrutura para os foliões Crédito: Almiro Lopes/Arquivo Correio

O 'Centro Cultural Que Ladeira é Essa?', organizador do evento Banho de Mar à Fantasi,a anunciou a data prevista para a realização da festa neste ano: 8 de fevereiro, um domingo. A informação foi publicada em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (16).

Segundo os organizadores, o Centro Cultural aguarda realização de reuniões com órgãos públicos "para alinhar e compreender o dimensionamento, a estrutura e o formato do Banho de Mar à Fantasia 2026". No ano passado, a festa teve 12 horas de programação gratuita, na Ladeira da Preguiça, onde tradicionalmente acontece.

A estrutura do evento foi ampliada em 2025, passando a contar com quatro pórticos de acesso, palco montado na parte baixa da Ladeira da Preguiça, espaço especial na praia e três paredões de sound system. Para este ano, o tamanho da festa ainda é incerto.

"A data prevista para a realização do evento é 8 de fevereiro de 2026, e todas as definições estão sendo construídas com responsabilidade, diálogo institucional e cuidado com a tradição, o território e as pessoas que fazem essa festa acontecer", diz o Centro Cultural, em nota.