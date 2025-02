PRÉ-CARNAVAL

Banho de Mar à Fantasia terá 12 horas de música e palco na praia; veja os detalhes

Festa acontece no domingo (23)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 14:02

Veja a programação completa da festa Crédito: Antonello Veneri/Divulgação

O tradicional Banho de Mar à Fantasia, que acontece todos os anos na Ladeira da Preguiça, em Salvador, terá 12 horas de música, das 9h às 21h, no domingo (23). A festa é uma das mais procuradas por foliões durante o pré-Carnaval da capital. Entre as atrações confirmadas estão Sambaiana, Hiran e Ministério Público. Um palco será montado na praia da Preguiça.

O evento terá programação musical diversa, distribuída em diferentes pontos do evento. No palco principal, se apresentam Dão Black, Jeremias Gomes, Guiga de Ogum, Sambaiana, Pegada Retrô, Samba Ohana, Kaline Rabelo, DJ Fabão e Hiran. O tradicional Cortejo será formado pela Fanfarra do Bira, Os Negões e Bloco Urso Ki Ti Schubsen. Novidade da edição, o lounge climatizado conta com apresentações do DJ Errari convidando DJ Paulilo, DJ Levysso e DJ Mequetreff.

Na praia, o DJ Fábio Lima vai agitar os foliões. Ainda fazem parte da programação, em diferentes pontos do evento, os paredões Sound System com Ministério Público, o DendêDub, Tiago Jamil e Cabokaji.

Promovido pelo centro cultural Que Ladeira é Essa?, o evento conta com incentivo do Edital Paulo Gustavo, do Governo do Estado da Bahia, Bahiagás, e patrocínio da Prefeitura de Salvador.

A festa deste ano contará com quatro pórticos de entrada para o evento. O palco, desta vez, será montado na parte baixa da Ladeira da Preguiça. Haverá, ainda, estrutura especial na área da praia com DJ, e três paredões de sound system distribuídos em diferentes áreas do evento.

A grande novidade desta edição é o lounge climatizado, equipado com praça de alimentação e música ao vivo. O acesso ao espaço custará R$ 20, com saída sem retorno, respeitando a lotação do espaço.

Além disto, serão 120 ambulantes e 12 pontos de bares e restaurantes para atendimento ao público na Ladeira, fomentando a economia local. O evento ainda conta com base da Polícia Militar, ambulâncias e equipes de segurança, brigadistas e salva-vidas.