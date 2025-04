crescimento

Construção civil e mercado imobiliário impulsionam empregos na Bahia

Oportunidades de emprego surgem com o aquecimento dos setores

Nilson Marinho

Publicado em 28 de abril de 2025 às 05:00

Foram gerados 6.932 novas vagas formais em janeiro deste ano Crédito: Pexels

Dois setores têm se destacado como motores da geração de emprego na Bahia: a construção civil e o mercado imobiliário. Juntos, eles foram responsáveis por 6.932 novas vagas formais em janeiro deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número representa 31% de todos os postos de trabalho criados no estado no período. >

O levantamento revelou ainda que o perfil predominante dos contratados é masculino, com escolaridade até o ensino médio (71,9%) e faixa etária entre 30 e 49 anos. As áreas que mais impulsionaram essas oportunidades foram construção de edifícios, serviços especializados e obras de infraestrutura.>

Para Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, os impactos do setor vão além dos números. “Os projetos imobiliários também promovem melhorias na qualidade de vida e desenvolvimento urbano sustentável. Cada nova construção cria uma cadeia produtiva que mobiliza profissionais como pedreiros, engenheiros e corretores, impulsionando o crescimento econômico do estado e do país”, destaca.>

Em Salvador, onde se concentra a maior parte dessas oportunidades, o movimento do setor é visível. Só a Moura Dubeux, incorporadora com mais de 40 anos de atuação no Nordeste, investiu R$ 1 bilhão na capital baiana em 2024. Cerca de 1,5 mil colaboradores atuam diretamente nas obras da empresa na cidade.>

De acordo com Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux, a empresa tem priorizado a contratação de mão de obra local e investido fortemente na qualificação profissional, com atenção especial à inclusão de mulheres no setor.>

“A inclusão feminina no mercado de trabalho, especialmente na construção civil, é uma prioridade para nós. Temos nos empenhado em capacitar mulheres e integrá-las aos nossos canteiros de obras, tradicionalmente dominados por homens. Já temos mais de 200 mulheres atuando diretamente nas obras, e nosso objetivo é dobrar esse número nos próximos anos”, afirma Eduarda.>

Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux Crédito: Divulgação

Entre os empreendimentos recentes da incorporadora estão o Infinity Salvador e o Mansão Othon, em áreas nobres da cidade, além de projetos de médio padrão como o Mood Costa Azul e o Mood Colina, voltados a diferentes perfis de clientes, de solteiros a famílias maiores. “Estamos presentes em bairros tradicionais como Horto Florestal, Ondina e Caminho das Árvores, e também expandindo para regiões em crescimento, como Patamares e Jaguaribe”, completa.>

Moradora de Narandiba, Tamires Silveira trabalhava como manicure até 2023. Após participar de cursos técnicos gratuitos quando ainda morava no Rio de Janeiro, ela passou a atuar em canteiros de obras como eletricista predial e encanadora, atendendo também moradores do próprio bairro.>

“Vim morar em Salvador no início do ano passado e não fiquei parada. Já tinha uma certa noção da área, porque meu marido trabalha em canteiros. Nos mudamos porque ele conseguiu emprego aqui e, através dele, comecei a trabalhar também na construção de um prédio no Costa Azul”, conta.>

Hoje, Tamires ganha pouco mais de R$ 2 mil como eletricista predial. A esse valor, soma os serviços que realiza como encanadora para vizinhas e conhecidas. “É uma boa oportunidade, mas é importante se qualificar. Infelizmente, ainda existe muito preconceito.”>

O bom momento do setor também tem impulsionado modelos alternativos de negócio, como a locação por temporada. Rafael Anjos, CEO da Unu, empresa especializada na administração de imóveis, diz que a valorização imobiliária tem fortalecido esse nicho e gerado uma série de empregos.>

A expansão da carteira de clientes da empresa tem gerado demanda por profissionais como faxineiras, eletricistas, fotógrafos, corretores, arquitetos e decoradores. “A locação por temporada é uma excelente alternativa de renda, tanto para quem quer empreender quanto para quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado. O modelo permite diferentes formas de atuação”, explica.>

Rafael Anjos, CEO da UNU Crédito: Divulgação

Com o crescimento da empresa, Rafael decidiu abrir uma sede física em Salvador. Atualmente, a Unu tem vagas abertas para áreas diversas, com atenção especial à inclusão de pessoas trans e profissionais com deficiência.>

Corretora de imóveis há 10 anos, Carla Cristina da Silva percebeu um aumento significativo na procura por seus serviços nos últimos dois anos, tanto por quem busca o primeiro imóvel quanto por investidores. O bom momento influenciou até sua irmã mais nova, que passou a atuar na área no ano passado.>

“Com esse boom da construção civil, especialmente em bairros como Patamares, Caminho das Árvores e Horto Florestal, as oportunidades para nós, corretores, aumentaram muito. Tenho clientes que compram imóveis ainda na planta já pensando em alugar por temporada, principalmente perto da orla. Outros querem um apartamento de alto padrão como segunda moradia. As construtoras também têm buscado parcerias com corretores autônomos, o que amplia nosso alcance e ganhos”, afirma Carla.>

O crescimento do setor se reflete também nas plataformas de divulgação de empregos. A Catho, por exemplo, registrou 500 novas vagas em Salvador somente na área de engenharia, com oportunidades para assistente de produção, gerente operacional, engenheiro mecânico, entre outros.>

Os candidatos encontram ofertas em diferentes níveis hierárquicos e tipos de contrato (CLT, PJ e temporário), com pacotes de benefícios que podem incluir vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, assistência odontológica e médica, dependendo da empresa contratante.>

Veja onde buscar qualificação: >

Pronatec Mulheres Mil / SENAI Bahia>

Voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade, o programa oferece cursos como pedreiro, eletricista predial e pintora. Fique de olho no site do SENAI Bahia e no portal do Pronatec.>

IFBA – Instituto Federal da Bahia>

Oferece cursos técnicos gratuitos em edificações e eletrotécnica, além de programas de extensão. As vagas são por sorteio ou processo seletivo.>

SIMM (Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra)>

Divulga vagas e cursos de qualificação gratuitos em parceria com instituições. Interessadas podem se cadastrar para receber orientações e encaminhamentos.>

SENAC Bahia>

Embora focado em comércio e serviços, o Senac participa de parcerias que podem incluir áreas técnicas da construção civil.>

IF Baiano>