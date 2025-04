25 ANOS

Juíza mais nova do Brasil morou na Bahia e foi aprovada no MP-BA; conheça

Luísa Militão Vicente Barroso assumiu o posto de juíza do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2025 às 14:51

Luísa tomou posse em dezembro no TRF1 Crédito: Reprodução

Já imaginou se tornar juiz ou juíza logo após se formar, aos 25 anos de idade? Foi o que aconteceu com a jovem mineira Luísa Militão Vicente Barroso, que assumiu o posto de juíza do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ela é a mais nova magistrada em atuação no país. >

Nascida em Inhapim, região leste de Minas Gerais, Luísa deixou o município natal aos 16 anos para fazer o ensino médio no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (Coluni/UFV). Ela morou em Vitória da Conquista, na Bahia, até o fim do ano passado. Ela se mudou para a cidade após se casar, em 2022, com Thallison Oliveira.>

Antes da nomeação ao TRF1, foi aprovada para promotora de justiça no Ministério Público da Bahia (MP-BA), em maio do ano passado. "Desde que vim morar na Bahia, senti uma conexão especial com este lugar. Quem me conhece já está saturado de me ouvir exaltando Vitória da Conquista, minha cidade querida. E agora, se não forem outros os planos de Deus, serei promotora de justiça neste estado que me acolheu e se tornou meu lar", publicou em seu perfil no Instagram. >