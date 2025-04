BAHIA

Mulher é presa após matar companheiro com golpe de faca

Mário dos Santos Araújo, de 32 anos, morreu no sábado (26)

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por matar o companheiro com golpe de faca, no sábado (26), na cidade de Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia. Diele Meira confessou ter matado Mário dos Santos Araújo, de 32 anos, durante uma discussão dentro de casa. >

Ela foi encontrada nas imediações de um posto de saúde da cidade, utilizando roupas com vestígio de sangue. Em depoimento, a mulher contou que pegou uma faca durante a discussão e, mesmo com o objeto em mãos, foi agredida com tapas no rosto pelo companheiro, momento em que o atingiu. >