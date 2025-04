CRIME

'Alma lavada', diz mãe de estudante da USP após morte de suspeito

Corpo de suspeito do crime foi localizado nesta quarta com sinais de tortura

Simone da Silva soube nesta manhã que a Polícia Civil havia encontrado o corpo de Esteliano José Madureira, de 43 anos, envolto em uma lona azul com as pernas atadas. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi baleado na nuca e esfaqueado mais de 10 vezes, no tronco, no tórax, no abdômen, na nuca e na região anal. Pela quantidade e natureza das lesões, a polícia entende que a morte se deu de forma dolorosa, com emprego de tortura.>