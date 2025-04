CRIME

Vídeo mostra suspeito seguindo e abordando estudante que foi morta ao sair de metrô

Ela estava desaparecida desde o domingo anterior, quando saiu da zona oeste da cidade, no bairro do Butantã, e seguiu de metrô até a estação Corinthians-Itaquera, na linha 3-vermelha.>

No vídeo, Bruna aparece caminhando por uma rua, enquanto o homem a segue a poucos metros. Em determinado momento, ele acelera o passo, e ela vira a cabeça para trás ao notar sua aproximação. Ele a aborda. Logo depois, os dois entram em uma área fora do alcance das câmeras. Segundos mais tarde, é possível vê-la tentando se afastar, enquanto o suspeito parece segurá-la pelo braço.>

A investigação está a cargo do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que já identificou o suspeito, cuja identidade não foi divulgada. Ele é procurado pela polícia desde ontem. >

Bruna era formada em Turismo pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), conhecida como USP Leste. Recentemente, havia sido aprovada no mestrado da mesma instituição, no programa de pós-graduação em mudança social e participação política. A universidade lamentou a morte. >