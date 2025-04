INVESTIGAÇÃO

Estudante da USP encontrada morta estava nua e tinha marcas de agressão

Bruna Oliveira da Silva estava desaparecida desde o dia 13

De acordo com relatos de amigos, Bruna enviou uma mensagem ao namorado quando estava nas imediações do terminal. Não há, contudo, informações se chegou a entrar em algum veículo ou se foi embora a pé ou de transporte coletivo.>

Segundo o portal Metrópoles, o namorado chegou a transferir o valor, mas o celular da estudante descarregou e ele disse que não teve mais contato com ela. Ela estava on-line no WhatsApp até as 22h21, de acordo com o relato da amiga publicado em uma rede social.>