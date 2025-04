SALVADOR

Bombeiros seguem buscas a adolescente desaparecido na Lagoa da Timbalada

Jovem foi visto pela última vez na quinta-feira (17)

Gustavo Ferreira Bispo estava com dois amigos no local na quinta (17), quando mergulhou e não foi visto até então. De acordo com familiares, o jovem não sabe nadar.>

O desaparecimento foi registrado pela 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pelo jovem no mesmo dia que Gustavo sumiu. Em entrevista à TV Bahia, a mãe de Gustavo, Lúcia de Fátima Nascimento, disse que o filho não sabe nadar e que disse que iria jogar videogame com amigos.>