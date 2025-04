BRASÍLIA

Morre advogado que socou mulher em briga por cães em área nobre no DF

Cledmylson Ferreira, que agrediu uma também advogada com socos, no meio da rua, em março de 2023, teve um infarto na quinta-feira

O advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, que teve o rosto estampado na imprensa após agredir a advogada Giselle Piza, 39 anos, com socos e derrubá-la em um estacionamento no Sudoeste, área nobre do Distrito Federal, em março de 2023, morreu nessa quinta-feira (17) após sofrer um infarto. >