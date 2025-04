SALVADOR

Adolescente de 14 anos desaparece após cair na Lagoa da Timbalada

Corpo de Bombeiros realiza buscas no local

Um adolescente de 14 anos, identificado como Gustavo Ferreira Bispo, desapareceu após cair na Lagoa da Timbalada, no bairro Saboeiro, em Salvador. Ele estava com dois amigos no local, na tarde de quinta-feira (17), quando não foi mais visto após entrar na lagoa. >