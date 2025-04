SÃO PAULO

Alunos de escola particular acusam segurança de shopping de racismo

Família de adolescentes negros, de 11 e 12 anos, estudantes do Colégio Equipe, registraram boletim de ocorrência



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 18 de abril de 2025 às 16:43

Família denuncia shopping Pátio Higienópolis por suposto racismo contra adolescentes negros Crédito: Reprodução/TV Globo

A família de dois adolescentes negros, de 11 e 12 anos, registraram um boletim de ocorrência contra o Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, área nobre de São Paulo, após denunciarem uma abordagem racista de uma segurança.>

Segundo relatos, uma jovem branca teria sido abordada por uma segurança na quarta-feira (16), que lhe perguntou se os adolescentes negros, que estavam com ela, estariam a incomodando e pedindo dinheiro.>

Os jovens são alunos do colégio particular Equipe, perto do shopping. Uma manifestação está sendo organizada para a próxima quarta-feira (23). Em nota, o centro comercial lamentou o caso e disse que está em contato com a família.>

"O comportamento adotado não reflete os valores do shopping e o tema está sendo tratado com máxima seriedade", respondeu. Também destacou que tem uma "frequente grade de treinamentos e letramento", a qual será reforçada para reiterar o "compromisso inegociável com a construção de um espaço verdadeiramente seguro e acolhedor para todas as pessoas">

A Polícia Civil de São Paulo informou que o caso será apurado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), "para as medidas cabíveis e esclarecimento dos fatos".>

O Colégio Equipe divulgou um comunicado em que manifesta "profundo repúdio". "Além da abordagem injustificável, os jovens foram advertidos pelos funcionários do shopping com menções à proibição de 'pedir esmolas no recinto', numa clara demonstração de preconceito e discriminação racial", afirmou.>

Na manifestação, a escola diz que a situação expõe a "urgência de mudanças concretas".>

"Lamentamos que, em pleno 2025, ainda sejamos obrigados a proteger nossas crianças e adolescentes de violências que decorrem do racismo estrutural. Um espaço em que jovens negros são constantemente vigiados, questionados ou tratados como ameaça não pode ser considerado seguro para ninguém", acrescentou.>