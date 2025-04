CRIME CHOCANTE

Suspeito de assassinar estudante na saída de metrô é achado morto

Bruna Oliveira da Silva foi seguida e morta; polícia achou calcinhas na casa do homem e investiga relação com outros crimes

O corpo de Esteliano José Madureira, principal suspeito do assassinato da estudante Bruna Oliveira da Silva, foi encontrado na Avenida Morumbi, Zona Sul de São Paulo, na noite da quarta-feira (23). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) na manhã de hoje. O suspeito estava coberto por uma lona azul e apresentava marcas de tiros na nuca. A Polícia Militar localizou o corpo por volta das 21h, e o caso está sendo investigado como homicídio pelo 89º DP, do Jardim Taboão.>

Bruna, de 28 anos, foi morta na semana passada na Zona Leste. Seu corpo foi encontrado seminu em um estacionamento, com sinais de queimaduras e uma possível fratura na vértebra do pescoço, indicando estrangulamento. A perícia ainda não divulgou a causa oficial da morte, mas investiga se houve violência sexual. Calcinhas e um sutiã foram apreendidos na casa de Esteliano e próximos ao corpo da vítima, levantando a hipótese de outros crimes. >

Esteliano, de 43 anos, já tinha passagem por roubo em 2008, mas foi absolvido. Câmeras de segurança o mostravam perseguindo Bruna no dia do crime, 13 de abril, próximo à estação Corinthians-Itaquera. Seu celular, desaparecido no dia do crime, foi ativado dois dias depois, segundo o DHPP. >