Polícia identifica e pede prisão de suspeito de matar estudante na saída de metrô

Homem de 43 anos teve retrato falado gerado por inteligência artificial após análise de câmeras

A Polícia Civil de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (23) o nome do homem apontado como suspeito de assassinar a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva . Esteliano José Madureira, de 43 anos, foi identificado após a elaboração de um retrato falado com apoio de inteligência artificial, baseado em imagens obtidas por câmeras de segurança. >

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação, já solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito. Um laudo preliminar indicou que a provável causa da morte foi asfixia por estrangulamento. No entanto, o laudo oficial ainda não foi concluído, e os peritos aguardam os resultados de exames complementares.>

Na noite da última terça-feira (22), a polícia realizou uma operação para tentar prender o homem que aparece nas imagens seguindo Bruna na saída do Terminal do Metrô Itaquera, na Linha 3-Vermelha. Apesar da tentativa, ele ainda não foi localizado.>

De acordo com a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, o suspeito seria morador da região e não tinha relação com a vítima. "Nos vídeos analisados, ele aparece seguindo a estudante. Depois, as imagens não mostram mais nada nem os dois. Suspeitamos que ele a agarrou e a levou para o local onde a matou", afirmou ela ao G1.>