FOLIA 2025

Quer economizar? Conheça os cinco blocos mais baratos do Carnaval de Salvador

Abadás estão à venda para a folia deste ano

Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 18:43

Carnaval de Salvador Crédito: Cleber Santos/Divulgação

Se você ainda não garantiu uma abadá para algum dos dias de festa do Carnaval deste ano, pode ficar tranquilo. Ainda dá tempo de comprar o bloco do seu artista preferido, como mostrou um levantamento do CORREIO sobre as atrações mais caras da folia. Se a ideia é economizar, confira quais são os blocos mais em conta do Carnaval 2025 em Salvador. >

A pesquisa foi realizada no domingo (9), em sites de vendas de abadá. Todos irão desfilar no circuito Dodô, na Barra-Ondina. >

Bloco UAU! Chá da Alice

No primeiro dia oficial da festa, quinta-feira (27), a cantora Mari Antunes leva o Babado Novo para cima do trio elétrico. O bloco tem parceria com a festa Chá da Alice, evento POP criado no Rio de Janeiro, em 2009. Os abadás são vendidos por R$ 210. >

Vem Comigo

A cantora Carla Cristina vai estrear o bloco Vem Comigo na segunda-feira (3). Quem quiser desfilar, precisa desembolsar R$ 220 por abadá. Mas o pacote com três entradas tem valor promocional de R$ 396. Já o com cinco abadás, sai por R$ 561. >

Fissura

Na quinta-feira (27), a banda Filhos de Jorge guia os foliões do Fissura. O abadá comum custa R$ 237. Mas há ainda opção que dá direito ao open bar, vendida por R$ 1 mil. Na sexta-feira (28) e no sábado (1), quem comanda o bloco é o cantor Tomate. As entradas custam R$ 417 e R$ 457, respectivamente. >

Praieiro

Sob o comando da banda Jammil, o bloco Praieiro vai comemorar os 10 anos de trajetória com desfile na terça-feira (4). Os abadás são vendidos por R$ 280. >

Cheiro