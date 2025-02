CONVITE ACEITO

Ministra confirma participação em desfile de Carnaval; saiba os detalhes

Anúncio foi feito nas redes sociais

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, aceitou o convite da Estação Primeira de Mangueira para desfilar no Carnaval deste ano na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O convite foi feito pela presidenta Guanayra Firmino, e o anúncio foi publicado em um vídeo nas redes sociais. O desfile será realizado no dia 2 de março. >