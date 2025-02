TURISMO

Brasil é o país mais buscado por estrangeiros para o Carnaval

Levantamento foi feito pela plataforma Booking.com, no último dia 28 de janeiro

Em comparação ao Carnaval do ano passado (entre 9 e 14 de fevereiro de 2024), houve um aumento de 23% nas buscas de acomodações para a cidade do Rio de Janeiro.>

A cidade maravilhosa também ocupa o primeiro lugar nas buscas dos turistas brasileiros para viagens no Carnaval, seguida por João Pessoa, que foi eleita recentemente um dos dez destinos de tendência global da Booking.com para 2025. Os outros destinos mais buscados são Porto de Galinhas (PE), Ubatuba (SP) e Cabo Frio (RJ). A Bahia não aparece nas listagens.>

Entre os turistas estrangeiros que pretendem visitar o Brasil no feriado, o Rio de Janeiro segue liderando. Dos cinco destinos nacionais mais buscados, três estão em seu território: a capital, Rio de Janeiro, e Arraial do Cabo e Búzios, ambos na Região dos Lagos. Além disso, Santa Catarina também ganha destaque com dois destinos na lista: Florianópolis e Bombinhas. >