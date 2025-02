SÉRIE DE CUIDADOS

'Evite favelas e joias caras': Embaixada dos EUA emite alerta de segurança para americanos no Carnaval

Representação oficial do país no Brasil pediu que visitantes permaneçam vigilantes durante festas

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta de segurança para os americanos no Carnaval 2025. No ofício, a representação governamental pede que os cidadãos "permaneçam vigilantes enquanto aproveitam as festividades" em todo o país e faz uma série de recomendações que inclui evitar favelas, usar joias caras e "confiar nos instintos". >