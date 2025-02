2025

Léo Santana revela tema e surpresas para o Carnaval de Salvador

Veja os dias que o cantor se apresentará

Fernanda Varela

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 17:43

Léo Santana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma das atrações mais esperadas do Carnaval de Salvador, Léo Santana revelou qual o seu tema para a folia em 2025. O GG escolheu o “This is POP”, que promete mesclar o mundo da cultura pop, desde as décadas passadas até os dias atuais. >

O tema promete proporcionar ao folião uma viagem lúdica e imersiva no tempo, de forma contemporânea e inusitada, com cores intensas, brilho e muito swing, lembrando uma época que reverbera na cultura atual. O cantor fará ainda homenagens e referências a artistas que revolucionaram a música, filmes recordistas de bilheteria no cinema, games clássicos e atuais, revistas em quadrinhos e o K-pop. >

O tema tem concepção e direção artística de Fred Soares, com figurinos assinados por diversos fashionistas renomados sob a direção do stylist William Costa, retratando a moda como um dos principais pilares do mundo pop.>

No trio, Léo Santana desfilará com cenografia especial e equipamentos de última geração. “Vamos juntos passear pelo mundo POP e suas vertentes através de uma viagem nostálgica e, ao mesmo tempo, moderna e inovadora, misturando o analógico com o tecnológico. Vamos nos divertir muito de uma maneira leve e colorida! Boas lembranças serão despertadas. Como venho falando, estou muito nostálgico, e, óbvio, não poderia deixar de levar um pouco disso para o carnaval (risos). Se preparem, pois vamos viver momentos inesquecíveis, pular, dançar, cantar e nos divertir ao som de sucessos antigos e atuais nessa ‘explosão’ que é o universo POP”, explica o cantor.>

Neste ano, o repertório aposta em hits incluindo as canções “Surra de Toma” e “Êta Novinha”, que estão na boca do povo.>