CARNAVAL

No ano em que se comemora os 40 anos da Axé Music, qual será a música do Carnaval 2025?

Ivete pode repetir vitória de 2024; veja as mais tocadas de 2024

Osmar Marrom Martins

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 15:07

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

Desde que Márcio Victor começou a bradar 'Música do Carnaval', durante seus desfiles nos dois circuitos da folia, Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande Avenida), criou-se uma espécie de palavra de ordem e aumentou a curiosidade do folião. Premiações conceituadas como o Correio Folia, do CORREIO, e o Bahia Folia, da TV Bahia, preparam as listas com as concorrentes que são escolhidas pelo voto popular. Isso motiva os artistas, que se empenham para conquistar esse título.>

No ano em que a Axé Music comemora 40 anos e é o tema do Carnaval da Prefeitura e do Governo, além de estar sendo pautado pela imprensa em todo o Brasil, a disputa promete ser acirrada. Ainda mais com as tretas que estão surgindo a cada momento e apimentam a disputa. >

Enquanto o Carnaval não chega, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento das músicas mais tocadas em shows e trios elétricos durante o Carnaval da capital Salvador e do estado da Bahia em 2024. Ivete Sangalo com a música Macetando, em dueto com Ludmila foi a grande vencedora. >

Esse ano, 'Mainha', como é chamada carinhosamente pelos seus fãs, desponta, segundo Maurício Habib, coordenador das rádios da Rede Bahia, como forte candidata, mais uma vez.>

Os dados de 2024 apontaram que o top 5 das mais tocadas se repetiu no ranking dos shows e trios elétricos do Carnaval da Bahia. O que chama atenção são as músicas que foram lançadas há muitos anos e continuam fazendo sucesso junto aos foliões.>

A exemplo de Pais Tropical de Jorge Benjor, Faraó de Luciano Gomes. Frevo Mulher de Zé Ramalho, Eva (hino do Bloco e Banda Eva gravada por vários artistas) Chame Gente, um hino de Moraes Moreira e Armandinho, Selva Branca de Carlinhos Brown e Vevá Calazans, gravada pelo Chiclete om Banana, Baianidade Nagô de Evandro Rodrigues e Prefixo de Verão de Beto Silva (ambas estouradas com a Banda Mel) e We are the word of Carnaval de Nizan Guanaes (veja ranking completo abaixo).>

Outra curiosidade é que muitas músicas que venceram a premiação de Melhor Música do Carnaval simplesmente só brilharam no ano em que estouraram. Tipo: Liga da Justiça (Leva Noiz), Metralhadora (Vingadora) Uma Bomba (Bragaboys).>

As mais tocadas em trios elétricos e show em Salvador em 2024

Macetando>

Autores: Luciano Chaves, Ivete Sangalo, Samir Trindade>

Perna Bamba>

Autores: Gabriel Cantini, Lucas Medeiros, Gabriel Bk, Shylton, Tinho Wt, Batidao Stronda, Newton Fonseca, Breno Lima>

Faraó Divindade do Egito>

Autor: Luciano Gomes>

Eva>

Autores: Cartavetrata, Umto, Ficarelli>

Chame Gente>

Autores: Moraes Moreira, Armandinho>

Baianidade Nagô>

Autor: Evandro Rodrigues>

We Are the World of Carnaval>

Autor: Nizan Guanaes>

Posturado e Calmo>

Autores: Uedson Pericles, Leo Santana, Eric Santos, Danilo Cowboy>

Selva Branca>

Autores: Veve Calasans, Carlinhos Brown>

Dandalunda>

Autor: Carlinhos Brown>

Bota pra Ferver>

Autor: Durval Lelys>

País Tropical>

Autor: Jorge Ben Jor>

Prefixo de Verão>

Autor: Beto Silva>

Maimbe Danda>

Autores: Carlinhos Brown, Mateus>

Frevo Mulher>

Autor: Zé Ramalho>

