FORA DA FOLIA

Pedro Sampaio cancela shows de Carnaval devido a cirurgia no joelho

O cantor sofreu uma agravamento na lesão e teve que antecipar a cirurgia.

Em uma notícia que pegou seus fãs de surpresa, Pedro Sampaio anunciou, na tarde desta quarta-feira (5), que precisou cancelar todas as suas apresentações programadas para o período do Carnaval devido a uma cirurgia no joelho. O cantor explicou em uma publicação no Instagram, onde detalhou a situação e a necessidade de interromper sua agenda de shows. >