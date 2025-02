NOVO HERDEIRO

Nasce terceiro filho da modelo Gisele Bündchen

Informação foi revelada pelo TMZ

A modelo Gisele Bündchen deu à luz ao seu terceiro filho, o primeiro com o namorado Joaquim Valente. A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 12 anos, frutos de seu relacionamento com Tom Brady. >

A notícia foi divulgada pelo site americano TMZ. O veículo afirmou que, por privacidade, a família decidiu não divulgar a data do nascimento e o gênero do herdeiro, mas revelaram que a modelo e o bebê estão saudáveis. >

A modelo e o instrutor de jiu-jitsu assumiram o relacionamento em março de 2024 em entrevista ao The New York Times. A gravidez da brasileira foi anunciada pela revista People em outubro. “Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família”, disse uma fonte próxima ao casal na época.

