GRAVIDEZ DE RISCO

Estado de saúde de Lexa piora e parto pode ocorrer a qualquer momento

A cantora enfrenta sérias complicações na gravidez e está internada desde o último dia 20 de janeiro

A expectativa pela chegada de Sofia, filha de Lexa e Ricardo Vianna, aumentou nos últimos dias, à medida que o estado de saúde da mãe e a bebê se agravam. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o parto pode acontecer a qualquer momento, já que a gestação de Lexa enfrenta sérias complicações. >

Segundo a reportagem, o nascimento da bebê seria antecipado para a semana passada, devido ao quadro clínico delicado de ambas. No entanto, os médicos conseguiram prolongar a gestação por mais alguns dias, permitindo que os órgãos de Sofia amadurecessem um pouco mais.>

Internada em São Paulo desde o dia 20 de janeiro devido a pré-eclâmpsia, Lexa está sendo monitorada com cuidado. Sofia é fruto do relacionamento da cantora com o ator Ricardo Vianna.>