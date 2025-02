variedades

5 dicas para proteger os cabelos de danos no Carnaval

Veja como alguns cuidados são importantes para curtir a folia sem prejudicar os fios

O Carnaval é um período de muita alegria, cores e celebração, e a produção do cabelo muitas vezes faz parte do visual carnavalesco, complementando fantasias e maquiagens vibrantes. No entanto, os produtos usados para estilizar os fios, aliados à exposição ao sol e ao calor intenso da época, podem causar ressecamento e danos. >