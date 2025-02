REGRAS

Vai viajar no Carnaval? Saiba o que pode levar na mala de mão em voos nacionais

Há orientações em relação a líquidos, eletrônicos e mais

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 11:25

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Carnaval está chegando e muitas pessoas vão aproveitar o feriado para viajar. Na hora de embarcar, entender as regras para bagagem de mão é fundamental para garantir uma viagem tranquila. No Brasil, as diretrizes para voos nacionais são estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelas próprias companhias aéreas. >

A bagagem de mão consiste nos itens que os passageiros podem levar consigo na cabine do avião. Normalmente, isso inclui uma mala de mão e um item pessoal adicional, como uma bolsa ou mochila. Conhecer as normas ajuda a evitar problemas.>

As regras da Anac

A Anac estabelece diretrizes para garantir a segurança e a eficiência no uso do espaço limitado dentro da cabine das aeronaves. De acordo com as normas, a mala de mão deve pesar no máximo 10 kg e ter um total de 115 cm quando somadas suas dimensões (altura, largura e profundidade).>

Em relação ao item pessoal, não há especificações quanto às dimensões, mas ele precisa ser pequeno o suficiente para ser acomodado sob o assento à frente do passageiro. Além das regras da Anac, cada companhia aérea pode definir restrições adicionais.>

O que pode ou não pode ser levado na bagagem de mão?

As companhias aéreas brasileiras seguem as diretrizes da Anac com algumas variações nas regras para bagagem de mão. Confira:>

Gol: Permite mala de mão de até 10 kg com dimensões de 55 cm x 35 cm x 25 cm. O item pessoal deve ser uma bolsa, mochila ou pasta.

Latam: Tem as mesmas restrições de peso e dimensões que a Gol, com a recomendação de verificar o tamanho do item pessoal.

Azul: Segue as mesmas regras gerais, e também recomenda a verificação das medidas do item pessoal.

VoePass: Assegura as mesmas especificações, estimulando a confirmação das dimensões dos itens pessoais antes do embarque. >

Para planejar corretamente a bagagem de mão, é essencial conhecer as restrições sobre o que pode ou não ser levado. Veja as orientações: >

Líquidos: Em voos internacionais, líquidos devem ser transportados em frascos de até 100 ml e acondicionados em uma necessaire transparente. Já para voos nacionais, as regras são mais flexíveis.

Alimentos: Alimentos sólidos são geralmente permitidos, mas é importante estar atento às restrições de líquidos em determinados contextos.

Eletrônicos: Celulares e notebooks são aceitos, porém, baterias avulsas acima de 100Wh não são permitidas.

Remédios: Medicamentos de uso contínuo devem ser acompanhados de receita médica.

Objetos proibidos: Tesouras, canivetes e armas de qualquer tipo são estritamente proibidos. >