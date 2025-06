INVESTIGAÇÃO

PMs são presos acusados de integrar rede de assassinos de aluguel

sargentos, cabo e soldado eram contratados por criminosos para matar

Em 29 de abril do ano passado a Corregedoria da Polícia Militar recebeu uma denúncia na qual policiais militares de São José do Rio Preto, área do interior paulista subordinada ao 17º Batalhão do Interior (17º BPM/I), seriam membros de uma organização criminosa envolvida com agiotagem e homicídios decorrentes do empréstimo ilegal de valores.>