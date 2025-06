RIBEIRÃO DO LARGO

Guarda civil é preso e polícia procura cabo da PM suspeito de homicídio na Bahia

Policial é apontado como autor dos disparos e teve a prisão decretada; GCM foi preso por participação na alteração da cena do crime

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Ribeirão do Largo e da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga), informou ter esclarecido a morte de Rafael Pereira Viana, de 34 anos, ocorrida na madrugada de quinta-feira (19), no distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo, no sudoeste baiano. A vítima foi morta a tiros na porta de casa depois de retornar de uma festa. >