SANTA CATARINA

Lula manifesta solidariedade às vítimas do acidente fatal de balão em SC

Balão pegou fogo e caiu matando 8 pessoas na cidade de Praia Grande

Tharsila Prates

Publicado em 21 de junho de 2025 às 14:44

Balão pega fogo e cai em SC com 21 pessoas a bordo Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou a rede social X neste sábado (21) para manifestar solidariedade às vítimas do acidente de balão em Santa Catarina que matou oito pessoas. Treze sobreviveram.>

"Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado, em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes", escreveu.>

Mais cedo, o governador do estado, Jorginho Mello (PL), também foi ao X atualizar as informações do acidente, que teve oito mortos e 13 sobreviventes.>

Ele disse que as equipes de resgate seguem dando apoio às vítimas e às suas famílias. "Estamos todos consternados e continuamos acompanhando a situação", afirmou.>