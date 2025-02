CRIME

Mototaxista é condenado a mais de 10 anos de prisão por estuprar turista no Carnaval de Salvador

Mulher saía de camarote no circuito Dodô, na Barra, para voltar ao hotel

Carol Neves

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 14:24

Circuito Barra-Ondina Crédito: Manu Dias/GOVBA

Um homem denunciado por estuprar e furtar uma foliã durante o Carnaval de Salvador do ano passado foi condenado pela Justiça a dez anos, oito meses e dez dias de prisão. O crime aconteceu quando a vítima, uma turista que é mulher transsexual, estava saindo do circuito da festa quando foi atacada. A decisão é do último dia 20 e ainda cabe recurso. >

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a vítima, que mora fora da Bahia, estava curtindo o Carnaval em Salvador e no dia 13 de fevereiro foi até um camarote no circuito Dodô (Barra). Lá, ela bebeu e na saída, já pela manhã, pegou um mototáxi para voltar ao hotel em que estava hospedada - na verdade, ele se aproveitou ao notar que ela estava embriagada e fingiu que era mototaxista. >

Ele a levou para um hotel diferente, onde atacou a mulher. Depois do crime, o homem fugiu do local. A turista acordou sozinha horas depois, no local que não reconheceu. Ela pegou um táxi e foi até a delegacia prestar queixa. >

O MP fez a denúncia contra o suspeito levando em conta o trabalho de investigação da Polícia Civil, feito pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), que usou as imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito. Funcionários do hotel e o taxista que conduziu a turista foram ouvidos.>

“Essa condenação, em menos de um ano, deve-se ao fato de a vítima ter denunciado o crime, de ter sido submetida aos exames periciais, cumprido todos os protocolos de coleta de provas, ter sido acolhida e atendida pelas autoridades policiais e pelo Ministério Público”, explica a promotora de Justiça Márcia Teixeira.>

Pelo fato da vítima estar embriagada, o caso é considerado estupro de vulnerável, pois ela não tinha condições de resistir ou consentir. >

Relembre o crime>

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de estuprar uma turista que saía do circuito do Carnaval estava trabalhando com o mototáxi no entorno do circuito Dodô e levou a vítima até um motel, onde a estuprou. O caso aconteceu no dia 13 de fevereiro do ano passado. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).>

A Deam começou a investigar o caso assim que recebeu a denúncia. A polícia diz que a vítima também recebeu apoio da rede de apoio interdisciplinar da unidade. A equipe, incluindo a delegada que apura o caso, acompanhou pessoalmente os primeiros procedimentos médicos recebidos pela turista.>

O suspeito foi preso e negou o crime. "O suspeito está sendo interrogado e nega todas as acusações. Depois do interrogatório, ele será encaminhado para a Polinter e amanhã passará por audiência de custódia. Em seguida, ele seguirá, ou não, para o presídio, a depender da decisão do juiz", disse na época a delegada Bianca Andrade.>

De acordo com a delegada, a vítima, que teve a identidade preservada, contou ter sido violentada pelo suspeito. A alegação configurou o crime como estupro de vulnerável, aplicado quando a pessoa violentada não tem condições de resistir. Sobre as circunstâncias do crime, a titular da Deam não revelou mais informações. "Todo crime sexual corre em segredo de justiça. Então, eu não posso dar maiores detalhes para não expor a vítima, O que eu posso dizer é que ela denunciou esse crime, a Polícia Civil investigou e nós cumprimos a prisão", disse. >