INTERIOR

Homem morre após inalar produto de limpeza na Bahia

Marcos Oliveira Correia, 50, estava internado em Feira de Santana

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Marcos Oliveira Correia, de 50 anos, que foi socorrido após passar mal ao inalar produtos de limpeza. Ele ficou internado durante nove dias no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, e teve a morte confirmada no sábado (26). >