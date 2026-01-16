MUDANÇA

Posse de presidente e governadores ganha nova em 2027; confira

Alteração foi definida por emenda constitucional promulgada em 2021

Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:00

Palácio do Planalto Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A partir de 2027, as cerimônias de posse do presidente da República e dos governadores deixarão de ser realizadas no dia 1º de janeiro. A mudança foi definida por uma emenda constitucional promulgada em 2021 e passa a valer para os eleitos a partir do pleito de 2026, com o objetivo de evitar o choque com as festas de fim de ano.

Com a nova regra, o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse no dia 5 de janeiro, enquanto governadores e vice-governadores serão empossados no dia 6. Atualmente, todas as cerimônias ocorrem no primeiro dia do ano. A alteração foi lembrada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que destacou a intenção de ampliar a participação popular e institucional nos atos solenes.

“A emenda constitucional altera, a contar das eleições de 2026, as datas de posse do presidente e do vice-presidente da República para o dia 5 de janeiro e dos governadores e vice-governadores para o dia 6 de janeiro”, afirmou o parlamentar.