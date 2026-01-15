SALVADOR

Ovacionado na Lavagem do Bonfim, Bruno Reis critica 20 anos do PT e convoca mudança na Bahia

Durante o trajeto até a Colina Sagrada, prefeito exaltou a festa religiosa e fez críticas a indicadores do governo estadual

Larissa Almeida

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:48

Bruno Reis nos ombros de apoiador durante o cortejo em homenagem ao Senhor do Bonfim Crédito: Valter Pontes/Secom Salvador

Antes mesmo de chegar aos pés da Ladeira da Conceição da Praia, por volta das 7h50 desta quinta-feira (15), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi ovacionado pelo público presente que aguardava o início da celebração ecumênica até o Bonfim. Acompanhado por ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, a vice-prefeita Ana Paula Matos e Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, Bruno rapidamente se misturou à multidão de branco que, antes de avistá-lo, já gritava pelo seu nome.

Minutos antes de subir as escadas laterais da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Bruno Reis conversou com a imprensa e destacou que a festa, neste ano, seria a maior Lavagem do Bonfim de todos os tempos. Ele também contou quais pedidos fez ao Senhor do Bonfim.

“Desejo que seja um ano de muitas entregas, de muitas realizações. Que possamos tirar projetos do papel, até maiores do que os que já realizamos até aqui. Essa será a maior Lavagem do Bonfim de toda a história, pela quantidade de visitantes que tem em Salvador, pelo sentimento hoje do povo baiano de entusiasmo, de ver nossa cidade se transformando, de ver a cidade vibrante”, frisou.

O gestor municipal ainda ressaltou o simbolismo da festa. “Essa é, sem sombra de dúvidas, a maior festa religiosa do nosso estado, se não for a maior do Brasil. Todo mundo que vem aqui vem em nome da sua devoção, da sua fé, das suas crenças, para renovar as suas esperanças”, disse.

Ele mesmo participa da celebração há 35 anos, de forma ininterrupta, e afirmou que não pretende abrir mão da tradição. “Sou um homem de muita fé e tenho certeza de que essa caminhada revigora nossas energias, coloca nossas cabeças no lugar e o Senhor do Bonfim nos ilumina para seguirmos firmes em nosso propósito”, completou.

Antes de dar início a caminhada, o prefeito se perfilou ao lado de secretários municipais, vereadores e diversas lideranças políticas para ouvir a mensagem do padre Everaldo Pires, pároco da Basílica. Depois, por volta das 8h30, começou o trajeto de 8 km até a Colina Sagrada, sendo rodeado por apoiadores, que lhe direcionaram aplausos em diversos pontos do percurso.

O apoio ao prefeito se destacou em meio às vaias destinadas aos adversários políticos. Durante a Lavagem, Bruno Reis fez questão de enfatizar que os 20 anos de gestão do PT no governo estadual não resultaram nos avanços prometidos e convocou uma mudança.

“Quem estiver disposto a mudar a Bahia precisa entender que 20 anos é mais do que tempo suficiente para tirar projetos do papel, como o Porto Sul, a Ferrovia Oeste–Leste e a Ponte Salvador–Itaparica”, elencou o gestor municipal, que declara apoio à candidatura de ACM Neto.

Ao comparar o cenário atual com as eleições de 2022, Bruno Reis avaliou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT), agora, é reconhecidamente responsável pelos problemas acumulados no estado. Ele atribuiu aos governos petistas indicadores negativos em áreas como segurança pública, saúde, educação e geração de emprego e renda, pontuando que o sentimento de insatisfação atravessa diferentes gerações.

“Ter levado a Bahia para os piores índices na área da violência, da saúde, da educação e da área social não pode ser tratado como algo normal”, falou. “Tem jovens que nunca experimentaram outro governo. Isso alimenta um desejo real de mudança”, completou.