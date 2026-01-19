Motociclistas protestam na Paralela, pedem segurança e cobram justiça por mototaxista morto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:26
Motociclistas protestaram na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Paralela, em Salvador, por conta da morte do mototaxista José Rivaldo Santana Menezes, de 53 anos.
Munidos de faixas e entoando palavras de ordem, os participantes cobraram mudanças nas condições de trabalho para profissionais que atuam com aplicativos de transporte. Entre as reivindicações estão o reajuste das taxas das corridas, mais segurança para a categoria e redução de impostos.
Mototaxista foi morto atropelado
O grupo ocupou parte da via, o que contribuiu para o congestionamento intenso na região, segurando faixas pedindo por segurança.
A mobilização ocorre dias após a morte de José Rivaldo, que foi atropelado na noite da última segunda-feira (12), no bairro de Narandiba. Segundo relatos de testemunhas, o carro que atingiu o mototaxista estava em alta velocidade e o motorista apresentava sinais de embriaguez.
Familiares afirmam que Rivaldo estava parado no ponto onde costumava trabalhar quando foi surpreendido pelo veículo. Ainda de acordo com a família, o condutor usava uma camiseta com a frase “eu bebo para ficar ruim, se fosse para ficar bom, eu tomava remédio”, o que reforçou a suspeita de consumo de álcool antes do acidente.