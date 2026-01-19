SALVADOR

Motociclistas protestam na Paralela, pedem segurança e cobram justiça por mototaxista morto

Manifestação pede reajuste nas taxas dos aplicativos, mais segurança e punição ao motorista suspeito de atropelar José Rivaldo de Santana

Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:26

Protesto na Paralela Crédito: Reprodução

Motociclistas protestaram na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Paralela, em Salvador, por conta da morte do mototaxista José Rivaldo Santana Menezes, de 53 anos.

Munidos de faixas e entoando palavras de ordem, os participantes cobraram mudanças nas condições de trabalho para profissionais que atuam com aplicativos de transporte. Entre as reivindicações estão o reajuste das taxas das corridas, mais segurança para a categoria e redução de impostos.

O grupo ocupou parte da via, o que contribuiu para o congestionamento intenso na região, segurando faixas pedindo por segurança.

A mobilização ocorre dias após a morte de José Rivaldo, que foi atropelado na noite da última segunda-feira (12), no bairro de Narandiba. Segundo relatos de testemunhas, o carro que atingiu o mototaxista estava em alta velocidade e o motorista apresentava sinais de embriaguez.