Motociclistas protestam na Paralela, pedem segurança e cobram justiça por mototaxista morto

Manifestação pede reajuste nas taxas dos aplicativos, mais segurança e punição ao motorista suspeito de atropelar José Rivaldo de Santana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:26

Protesto na Paralela
Protesto na Paralela Crédito: Reprodução

Motociclistas protestaram na manhã desta segunda-feira (19), na Avenida Paralela, em Salvador, por conta da morte do mototaxista José Rivaldo Santana Menezes, de 53 anos. 

Munidos de faixas e entoando palavras de ordem, os participantes cobraram mudanças nas condições de trabalho para profissionais que atuam com aplicativos de transporte. Entre as reivindicações estão o reajuste das taxas das corridas, mais segurança para a categoria e redução de impostos.

Mototaxista foi morto atropelado

José Rivaldo Santana Menezes por Reprodução
Atropelador usava camisa falando sobre bebida por Reprodução
Protesto na Paralela por Reprodução
Protesto na Paralela por Reprodução
1 de 4
José Rivaldo Santana Menezes por Reprodução

O grupo ocupou parte da via, o que contribuiu para o congestionamento intenso na região, segurando faixas pedindo por segurança.

A mobilização ocorre dias após a morte de José Rivaldo, que foi atropelado na noite da última segunda-feira (12), no bairro de Narandiba. Segundo relatos de testemunhas, o carro que atingiu o mototaxista estava em alta velocidade e o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Familiares afirmam que Rivaldo estava parado no ponto onde costumava trabalhar quando foi surpreendido pelo veículo. Ainda de acordo com a família, o condutor usava uma camiseta com a frase “eu bebo para ficar ruim, se fosse para ficar bom, eu tomava remédio”, o que reforçou a suspeita de consumo de álcool antes do acidente.

