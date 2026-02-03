Acesse sua conta
Hospital de Salvador realiza 12 mutirões de triagem para cirurgias eletivas; veja as datas

Serão distribuídas 50 senhas por dia

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:40

Hospital Municipal do Homem (HMH)
Hospital Municipal do Homem (HMH) Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Ao longo do mês de fevereiro, o Hospital Municipal do Homem (HMH), localizado no bairro de Monte Serrat, na Cidade Baixa, realiza triagens para procedimentos cirúrgicos eletivos. A primeira ação foi realizada nesta segunda-feira (2), e a segunda ocorre nesta quarta-feira (4). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão distribuídas 50 senhas por dia, com início do atendimento a partir das 8h, por ordem de chegada.

Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes que possuam exames de imagem recentes, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, devem levá-los no dia da triagem, o que contribui para maior agilidade na avaliação médica.

As triagens são destinadas a homens e mulheres entre 18 e 70 anos com indicação para histerectomia (em casos de miomas), colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas. Durante o atendimento, os pacientes passam por avaliação clínica, etapa essencial para a definição da elegibilidade e o encaminhamento para os procedimentos cirúrgicos.

Confira as datas das triagens: 2, 4, 5, 6, 9, 11, 19, 20, 23, 24, 26 e 27 de fevereiro.

