Os assassinos do norte-americano, a volta das viaturas blindadas e o borracheiro morto

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 05:00

Um dos crimes na Bahia que ganhou repercussão internacional pode ter um desfecho em breve. A Polícia Civil já sabe quem são os criminosos envolvidos na morte do norte-americano Abissa Kobenan Nketttia, de 57 anos, baleado durante um latrocínio em Brotas. Nesta segunda-feira, o caso completa 50 dias.

“A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) já tem indicativos de autoria. Mais detalhes não poderão ser divulgados para não interferir no andamento das investigações”, diz nota da Polícia Civil.

Natural da Costa do Marfim, Abissa tinha dupla nacionalidade. Ele morreu no dia 20 de janeiro. Cidadão americano, era investidor na cidade de Wisconsin, na região norte dos Estados Unidos.

Casado com uma baiana, o estrangeiro vivia em Salvador havia 14 anos.

PM retomar uso de viaturas blindadas

Até recentemente, os policiais do 30º Batalhão da PM (Nordeste) realizavam o patrulhamento ostensivo em viaturas comuns. Após denúncia desta Coluna, porém, os dois veículos blindados — um que era utilizado exclusivamente pelo comando e outro que estava em manutenção há meses — voltaram a ser usados pela tropa no Complexo do Nordeste.

Antes disso, com os agentes ainda mais vulneráveis, o resultado foi trágico. No último dia 3, o cabo Glauber Rosa foi baleado na cabeça e morreuJá na quinta-feira (12) de Carnaval, uma viatura foi atingida e um policial ficou ferido. Ainda em fevereiro, um sargento foi atingido na perna em mais um ataque do CV.

Agora, resta saber se as outras unidades citadas na denúncia — 1ª CIPM, 23ª CIPM e 14ª CIPM — continuam expondo seus policiais, em vez de reforçar a proteção das equipes.

Ameaças e tiros

Uma briga com um cliente pode ter sido o motivo do assassinato de um homem de 42 anos, conhecido como “Binho da Borracharia”, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi baleado no local de trabalho por dois homens em uma motocicleta, na Rua José Herculino Filho, nesta quinta-feira (5).

Segundo moradores, dias antes do crime, após ser ameaçado, a vítima teria dito que revidaria a pedrada em seu carro, que teria sido dada por um dos frequentadores da oficina.

Carro atingiu dois postes e deixou mulher morta
