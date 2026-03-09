COLUNA BRUNO WENDEL

Os assassinos do norte-americano, a volta das viaturas blindadas e o borracheiro morto

Leia a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 9 de março de 2026 às 05:00

Um dos crimes na Bahia que ganhou repercussão internacional pode ter um desfecho em breve. A Polícia Civil já sabe quem são os criminosos envolvidos na morte do norte-americano Abissa Kobenan Nketttia, de 57 anos, baleado durante um latrocínio em Brotas. Nesta segunda-feira, o caso completa 50 dias.

“A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) já tem indicativos de autoria. Mais detalhes não poderão ser divulgados para não interferir no andamento das investigações”, diz nota da Polícia Civil.

Natural da Costa do Marfim, Abissa tinha dupla nacionalidade. Ele morreu no dia 20 de janeiro. Cidadão americano, era investidor na cidade de Wisconsin, na região norte dos Estados Unidos.

Casado com uma baiana, o estrangeiro vivia em Salvador havia 14 anos.

Americano é morto em tentativa de assalto em Brotas Crédito: Reprodução

Americano é morto em tentativa de assalto em Brotas 1 de 35

PM retomar uso de viaturas blindadas

Até recentemente, os policiais do 30º Batalhão da PM (Nordeste) realizavam o patrulhamento ostensivo em viaturas comuns. Após denúncia desta Coluna, porém, os dois veículos blindados — um que era utilizado exclusivamente pelo comando e outro que estava em manutenção há meses — voltaram a ser usados pela tropa no Complexo do Nordeste.

Agora, resta saber se as outras unidades citadas na denúncia — 1ª CIPM, 23ª CIPM e 14ª CIPM — continuam expondo seus policiais, em vez de reforçar a proteção das equipes.

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ataque a policiais no Nordeste 1 de 103

Ameaças e tiros

Uma briga com um cliente pode ter sido o motivo do assassinato de um homem de 42 anos, conhecido como “Binho da Borracharia”, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi baleado no local de trabalho por dois homens em uma motocicleta, na Rua José Herculino Filho, nesta quinta-feira (5).

Segundo moradores, dias antes do crime, após ser ameaçado, a vítima teria dito que revidaria a pedrada em seu carro, que teria sido dada por um dos frequentadores da oficina.

Trabalho da perícia Crédito: Reprodução/TV Bahia