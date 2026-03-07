Acesse sua conta
'Sicário' de Daniel Vorcaro morre no hospital, diz defesa

Luiz Mourão foi preso na Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:08

Morreu na sexta-feira (6) Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário" de Daniel Vorcaro. A morte foi confirmada pela defesa do preso ao g1 Minas.

A morte foi declarada às 18h55 após o encerramento do protocolo de morte encefálica, que foi iniciado na manhã de sexta. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A Polícia Federal abriu, na última quinta-feira (5), um inquérito para apurar a circunstância da custódia de Sicário.

De acordo com a nota da PF, ele "atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais".

Sicário foi preso na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master.

Nota da defesa de Mourão

"Informamos que o quadro clínico de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18h55, após encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, 06.03.26, por volta das 10h15.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal, seguindo-se o protocolo legal."

