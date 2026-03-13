DECISÃO

Moraes vê tentativa de interferência e barra visita de assessor de Trump a Bolsonaro na prisão

Moraes volta atrás e barra visita de assessor de Trump a Bolsonaro na prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes reconsiderou uma decisão anterior e decidiu impedir a visita de um assessor do governo dos Estados Unidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de prisão. A mudança de posicionamento ocorreu após manifestação do Ministério das Relações Exteriores, que apontou risco de interferência externa em assuntos internos do país caso o encontro fosse autorizado. As informações são do g1.

O pedido havia sido feito pela defesa de Bolsonaro para que Darren Beattie, assessor sênior do governo do presidente Donald Trump responsável por políticas relacionadas ao Brasil, pudesse visitar o ex-presidente na prisão. Segundo avaliação do Itamaraty, a reunião poderia "configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro".

O órgão também destacou que não existia compromisso diplomático previamente formalizado envolvendo a visita do assessor ao país. Na nova decisão, Moraes citou o posicionamento da diplomacia brasileira e destacou que a visita não estava vinculada ao propósito diplomático que justificou a entrada do assessor no território nacional.

"A realização da visita de Darren Beattie, requerida nestes autos pela Defesa de Jair Messias Bolsonaro, não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro, além de não ter sido comunicada, previamente, às autoridades diplomáticas brasileiras, o que, inclusive poderia ensejar a reanálise do visto concedido", diz Moraes na nova decisão.

O pedido para a visita havia sido protocolado pela defesa do ex-presidente no dia 10 de março. Inicialmente, o ministro havia autorizado o encontro para o dia 18, em data diferente da solicitada pelos advogados. Posteriormente, a defesa recorreu da decisão e pediu que a visita ocorresse na segunda-feira (17), alegando que Beattie participaria naquele período de um evento sobre terras raras e minerais críticos realizado em São Paulo.