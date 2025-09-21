Filha de Leandro emociona ao fazer ‘encontro’ do pai com os filhos quase 30 anos após morte do cantor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:56
A médica e influenciadora Lyandra Costa emocionou os seguidores neste domingo (21) ao usar a inteligência artificial para promover um encontro entre seu pai, o cantor sertanejo Leandro (1961-1998), e seus filhos.
Nas imagens, o cantor aparece com a filha adulta e ‘encontrando’ os netos: José, de 3 anos, e Isabela, de 4 meses. Lyandra, hoje com 29 anos de idade e casada com Lucas Santos, tinha apenas 2 anos quando o pai morreu após um câncer no pulmão.
“A trend mais linda que já vi na vida! A estrela mais linda que brilha no céu”, escreveu, na legenda.
Leandro e Leonardo