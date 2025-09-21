Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Leandro emociona ao fazer ‘encontro’ do pai com os filhos quase 30 anos após morte do cantor

Lyandra Costa emocionou os seguidores ao usar a inteligência artificial para promover encontro

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:56

Filha de Leandro emociona ao fazer ‘encontro’ do pai com os filhos quase 30 anos após morte do cantor Crédito: Reprodução

A médica e influenciadora Lyandra Costa emocionou os seguidores neste domingo (21) ao usar a inteligência artificial para promover um encontro entre seu pai, o cantor sertanejo Leandro (1961-1998), e seus filhos.

Nas imagens, o cantor aparece com a filha adulta e ‘encontrando’ os netos: José, de 3 anos, e Isabela, de 4 meses. Lyandra, hoje com 29 anos de idade e casada com Lucas Santos, tinha apenas 2 anos quando o pai morreu após um câncer no pulmão.

“A trend mais linda que já vi na vida! A estrela mais linda que brilha no céu”, escreveu, na legenda.

Leandro e Leonardo

Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
1 de 7
Leandro e Leonardo por Reprodução

Leia mais no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Virginia fala pela primeira vez sobre relacionamento com Vini Jr: 'Um menino exemplar'

Virginia fala pela primeira vez sobre relacionamento com Vini Jr: 'Um menino exemplar'
Imagem - JP Mantovani foi atropelado por caminhão de lixo após derrapar e cair da motocicleta; motorista fugiu

JP Mantovani foi atropelado por caminhão de lixo após derrapar e cair da motocicleta; motorista fugiu
Imagem - Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

Giovanna Ewbank leva susto ao ganhar cachorro dentro de bolsa de luxo como presente de aniversário

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos
02

Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

Imagem - Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial
03

Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil