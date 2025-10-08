ASTROLOGIA

Astros em alerta: signos podem chegar ao limite no trabalho nesta quarta-feira, 8 de outubro

Céu de hoje pede calma, autoconhecimento e cuidado com o excesso de responsabilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A energia desta quarta-feira, dia 8 de outubro, pede calma e escuta interior. Os astros reforçam a importância de desacelerar, respeitar seus limites e cuidar de si antes de tentar resolver tudo ao redor. É hora de colocar as emoções no centro e agir com verdade, mesmo que isso signifique dizer não ou dar um passo atrás. Veja o que o céu reserva para o seu signo, de acordo com o "Times of India".

Veja as características dos signos 1 de 7

Áries: O dia pede introspecção. Sua intuição está forte, mas o barulho ao redor pode atrapalhar. Se sentir dúvida, pare e escute seu próprio pensamento. Às vezes, o silêncio traz respostas mais sinceras do que qualquer conselho. Dica cósmica: escreva uma verdade que tem evitado encarar.

Touro: Você tende a absorver a tensão dos outros — e isso pesa. Lembre-se: não é seu papel consertar tudo. Proteja sua paz e evite conversas drenantes. Dica cósmica: respire fundo e tire pequenos intervalos ao longo do dia.

Gêmeos: Opiniões externas podem confundir mais do que ajudar. Antes de agir, ouça a si mesmo. Um passo de cada vez é suficiente. Dica cósmica: desligue o celular por alguns minutos e aproveite o silêncio mental.

Câncer: Aquilo que você vinha adiando pode fluir melhor hoje. Vá com calma e aceite ajuda se precisar. O tempo certo é o seu. Dica cósmica: escreva seus pensamentos e beba bastante água.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Leão: Não tente provar nada a ninguém. A pressa e o estresse só afastam você da sua essência. Faça o que precisa, mas com propósito. Dica cósmica: comece o dia com respiração profunda e intenção clara.

Virgem: Seu corpo pode estar pedindo uma pausa. Não confunda produtividade com autocobrança. Fazer menos, com mais presença, trará mais equilíbrio. Dica cósmica: alongue-se e mude um pequeno hábito que já não funciona.

Libra: Fale o que sente, mesmo que de forma suave. Sua voz importa. Honestidade gentil é poder. Dica cósmica: expresse-se sem pressa e evite se justificar demais.

Escorpião: Permita-se leveza. Nem tudo precisa ser profundo para ser verdadeiro. Descansar também é transformar. Dica cósmica: aprecie algo simples — um café, uma risada, uma pausa.

Veja como é cada signo 1 de 4

Sagitário: Saber dizer não é um ato de amor-próprio. Você não precisa abraçar o mundo hoje. Escolha onde colocar sua energia. Dica cósmica: pratique o “não” curto e direto, sem culpas.

Capricórnio: Uma situação repetida pode pedir mudança. O universo mostra que insistir em padrões antigos não traz novos resultados. Dica cósmica: mude um pequeno hábito que drena sua energia.

Aquário: Permita-se rir sem motivo. A leveza é revolucionária. Um instante de alegria pode mudar o rumo do seu dia. Dica cósmica: faça algo só por prazer.