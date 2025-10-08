Acesse sua conta
O dia do seu nascimento revela o que pode mudar na sua vida neste 8 de outubro; veja o alerta

As energias numerológicas desta quarta-feira trazem revelações sobre amor, decisões e viradas de destino

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A numerologia desta quarta-feira, dia 8 de outubro, traz mensagens únicas para cada número, revelando como as vibrações do universo influenciam humor, decisões e relacionamentos. É um dia de contrastes entre introspecção e impulso criativo, com oportunidades para crescer emocionalmente e repensar prioridades.

Entenda o que o seu número pessoal, baseado no dia em que você nasceu, tem a dizer sobre o seu momento e alinhe-se com a energia que o universo envia. As previsões são do "Times of India".

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

1 – Quem nasceu em 1, 10, 19 ou 28: energia de liberdade e inspiração

O dia traz leveza e um forte desejo de independência. Você pode sentir vontade de fugir da rotina e buscar algo mais estimulante. A energia está vibrante e criativa, ideal para tirar projetos da gaveta e dar forma a novas ideias. Seu magnetismo atrai olhares e reconhecimento, então siga sua intuição e abrace o que te empolga. Até as tarefas simples ganham brilho quando feitas com entusiasmo. Aproveite esse impulso para redefinir prioridades e celebrar sua autenticidade.

Dica do dia: confie nos seus instintos e comemore sua liberdade pessoal.

2 – Quem nasceu em 2, 11, 20 ou 29: energia da sensibilidade e introspecção

Hoje o silêncio fala alto. A mente busca calma e o coração pede recolhimento. Música, natureza e momentos de solitude ajudam a restaurar o equilíbrio. Você estará mais empático e sensível, ideal para oferecer apoio a quem precisa - ou acolher suas próprias emoções. Evite decisões apressadas e permita-se apenas sentir. A intuição está em alta e será seu melhor guia.

Dica do dia: nutra o espírito com calma, arte e reflexão.

3 – Quem nasceu em 3, 12, 21 ou 30: energia da expressão e do reconhecimento

A vitalidade está em alta e o universo te coloca sob os holofotes. O dia favorece a comunicação, o carisma e o destaque pessoal. Compartilhe ideias, lidere conversas e mostre seus talentos - sua energia contagia e inspira quem está por perto. Projetos criativos ganham força, e boas oportunidades podem surgir de interações sociais. Se andava se sentindo apagado, prepare-se para brilhar.

Dica do dia: fale, crie, inspire - sua presença ilumina os outros.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

4 – Quem nasceu em 4, 13, 22 ou 31: energia da persistência e estrutura

O dia pode trazer sensação de lentidão ou falta de reconhecimento, mas isso é parte do processo. A energia pede paciência, foco e atenção aos detalhes. Aproveite para revisar tarefas, corrigir erros e fortalecer as bases do que está construindo. O sucesso não será imediato, mas virá de forma sólida. Seu comprometimento hoje garante estabilidade amanhã.

Dica do dia: mantenha o foco - grandes conquistas nascem da consistência.

5 – Quem nasceu em 5, 14 ou 23: energia da mudança e leveza

O astral está pedindo movimento. Você pode sentir vontade de viajar, explorar, sair da rotina ou simplesmente respirar novos ares. A curiosidade é sua melhor bússola hoje - siga-a sem medo. Conversas animadas e novas experiências trarão inspiração e alegria. Mesmo pequenas mudanças já renovam a mente e o coração.

Dica do dia: permita-se viver o novo - a leveza abre espaço para a criatividade.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

6 – Quem nasceu em 6, 15 ou 24: energia do amor e da conexão

O coração é o protagonista do dia. Relações se fortalecem, e gestos de carinho têm poder de curar e aproximar. É um ótimo momento para reencontros, reconciliações e conversas sinceras. Em casa, cuide do ambiente e das pessoas que você ama - isso recarrega suas energias. A reciprocidade afetiva será sua maior recompensa.

Dica do dia: demonstre afeto sem medo - o amor retorna em dobro.

7 – Quem nasceu em 7, 16 ou 25: energia da limpeza e clareza interior

Hoje o universo convida à reflexão. É tempo de revisar o que (ou quem) ainda tem espaço na sua vida. Soltar o que pesa abre caminho para novas oportunidades e uma paz mais profunda. O dia é ótimo para introspecção, meditação e autoconhecimento. Ouça sua intuição: ela mostrará o que precisa ser deixado para trás.

Dica do dia: liberte-se do excesso - clareza é o primeiro passo para evoluir.

