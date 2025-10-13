SAÚDE

Além do músculo: tomar creatina todos os dias reduz risco de câncer

Estudo dos EUA associa ingestão dietética de creatina à redução do risco de câncer em adultos, especialmente em grupos de maior idade

Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:00

Creatina pode ser aliada no combate ao câncer Crédito: Freepik

Pesquisadores que analisaram dados de mais de 25 mil adultos nos EUA identificaram uma relação inversa linear entre o consumo dietético de creatina e a incidência de câncer: para cada desvio-padrão adicional de ingestão, o risco diminuiu cerca de 5 %.

Os resultados são mais fortes entre homens e pessoas com sobrepeso, e sugerem que, entre os idosos, a creatina dietética pode exercer um papel ainda mais protetor, mas novas pesquisas prospectivas são necessárias para confirmar essa hipótese.

A creatina, mais conhecida como suplemento usado por atletas, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e moduladoras do sistema imunológico. No entanto, seu papel no contexto do câncer ainda é pouco compreendido.

Para explorar essa questão, pesquisadores utilizaram dados do inquérito nacional de saúde e nutrição dos EUA (NHANES, 2007-2018) para investigar se a ingestão dietética de creatina se associa ao risco de câncer.

No total, participaram 25.879 adultos com 20 anos ou mais, cujos dados alimentares, perfil clínico e variáveis de confusão foram controlados em modelos estatísticos.

Relação direta entre creatina recreativa e risco de câncer

A análise por splines restritos revelou uma associação linear negativa entre a ingestão de creatina via dieta e o risco de câncer: cada aumento de um desvio-padrão no consumo foi relacionado a uma redução de 5 % no risco ajustado.

Essa associação protetora foi mais pronunciada entre homens e participantes com sobrepeso. Além disso, ao estratificar por idade, observou-se que entre adultos mais velhos, a associação negativa persistiu de modo estatisticamente significativa

Idade e risco de câncer: efeito linear direto

A mesma análise mostrou que a idade se relaciona positivamente com o risco de câncer: para cada desvio-padrão de aumento na idade, o risco de câncer subiu cerca de 3,27 vezes.

Esse resultado reforça o papel da senescência e acúmulo de fatores de risco ao longo da vida no desenvolvimento de tumores.

Dessa forma, embora a creatina dietética pareça exercer efeito protetor, a influência do envelhecimento no risco de câncer permanece dominante nos modelos ajustados.

Implicações, limitações e caminhos futuros

Esses achados apontam para a possibilidade de que a creatina, além de seu uso esportivo, possa ter um papel secundário de proteção contra câncer em populações gerais.

Porém, por tratar-se de um estudo transversal e observacional, não é possível estabelecer causalidade. Fatores não medidos ou vieses de confusão poderiam influenciar os resultados.