Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vou fazer um massacre aí': ameaça com teor nazista é enviada a três universidades baianas

Polícia Federal deflagrou operação para investigar suspeito

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:50

Ameaça com teor nazista foi enviada a três universidades baianas Crédito: Divulgação

"Heil Hitler. Vou fazer um massacre aí. Viva o nazismo", diz um dos e-mails enviados pelo homem investigado pela Polícia Federal (PF) por ameaçar atacar universidades federais. As mensagens, com conteúdo de apologia ao nazismo, foram encaminhadas a diversas instituições de ensino, incluindo três na Bahia: a Universidade Federal da Bahia (Ufba), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

As ameaças foram enviadas em março deste ano, e a Ufob acionou a PF após receber o conteúdo. Nesta quinta-feira (4), a corporação deflagrou a Operação Valquíria para investigar o caso. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), expedidos pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).

Conheça as instituições federais de ensino superior da Bahia

Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Divulgação
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Reprodução
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), campus de Teixeira de Freitas por Divulgação
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) por Divulgação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) por Marina Silva
Ifba Jacobina por Divulgação
Ifba Vitória da Conquista por Divulgação
Ifba Campo Formoso por Divulgação
Ifba Barreiras por Divulgação
Ifba Camaçari por Reprodução
Ifba Eunápolis por Divulgação
Ifba Feira de Santana por Divulgação
Ifba Ilhéus por Divulgação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) por Divulgação
IF Baiano campus Guanambi por Divulgação
 Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
O Campus Uruçuca do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
1 de 22
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO

Segundo a PF, o suspeito possui antecedentes por ameaças cibernéticas e mantinha em casa simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas. Os e-mails eram enviados a partir de contas criadas exclusivamente para essa finalidade e acessadas por meio de VPN (rede privada virtual), para dificultar a identificação do autor.

As investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos. O suspeito pode pegar mais de 12 anos de prisão.

A reportagem procurou a Ufob, que informou ter acionado a polícia acerca do caso, e a UFRB e Ufba, que disseram não ter informações sobre as ameaças. 

Tags:

Ufba

Mais recentes

Imagem - Uso de testosterona em mulheres avança sem respaldo clínico

Uso de testosterona em mulheres avança sem respaldo clínico
Imagem - Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia
Imagem - Dois homens são mortos a tiros em aldeia de paraíso turístico da Bahia

Dois homens são mortos a tiros em aldeia de paraíso turístico da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado
01

Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
02

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida
03

Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Imagem - Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady
04

Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady