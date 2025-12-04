ATAQUE

'Vou fazer um massacre aí': ameaça com teor nazista é enviada a três universidades baianas

Polícia Federal deflagrou operação para investigar suspeito

Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:50

Ameaça com teor nazista foi enviada a três universidades baianas Crédito: Divulgação

"Heil Hitler. Vou fazer um massacre aí. Viva o nazismo", diz um dos e-mails enviados pelo homem investigado pela Polícia Federal (PF) por ameaçar atacar universidades federais. As mensagens, com conteúdo de apologia ao nazismo, foram encaminhadas a diversas instituições de ensino, incluindo três na Bahia: a Universidade Federal da Bahia (Ufba), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

As ameaças foram enviadas em março deste ano, e a Ufob acionou a PF após receber o conteúdo. Nesta quinta-feira (4), a corporação deflagrou a Operação Valquíria para investigar o caso. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), expedidos pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).

Segundo a PF, o suspeito possui antecedentes por ameaças cibernéticas e mantinha em casa simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas. Os e-mails eram enviados a partir de contas criadas exclusivamente para essa finalidade e acessadas por meio de VPN (rede privada virtual), para dificultar a identificação do autor.

As investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos. O suspeito pode pegar mais de 12 anos de prisão.