'Vou fazer um massacre aí': ameaça com teor nazista é enviada a três universidades baianas

Esther Morais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:50
"Heil Hitler. Vou fazer um massacre aí. Viva o nazismo", diz um dos e-mails enviados pelo homem investigado pela Polícia Federal (PF) por ameaçar atacar universidades federais. As mensagens, com conteúdo de apologia ao nazismo, foram encaminhadas a diversas instituições de ensino, incluindo três na Bahia: a Universidade Federal da Bahia (Ufba), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).
As ameaças foram enviadas em março deste ano, e a Ufob acionou a PF após receber o conteúdo. Nesta quinta-feira (4), a corporação deflagrou a Operação Valquíria para investigar o caso. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), expedidos pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).
Segundo a PF, o suspeito possui antecedentes por ameaças cibernéticas e mantinha em casa simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas. Os e-mails eram enviados a partir de contas criadas exclusivamente para essa finalidade e acessadas por meio de VPN (rede privada virtual), para dificultar a identificação do autor.
As investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos. O suspeito pode pegar mais de 12 anos de prisão.
A reportagem procurou a Ufob, que informou ter acionado a polícia acerca do caso, e a UFRB e Ufba, que disseram não ter informações sobre as ameaças.