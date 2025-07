ROMANCE

Funkeiro pede influenciadora em namoro durante show de Ludmilla em Salvador

Nicolly Massariol aceitou pedido de Rafael Buarque em cima do palco

Millena Marques

Publicado em 13 de julho de 2025 às 09:21

Pedido de namoro em show de Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

O encerramento da turnê Numanice #3 Tour, em Salvador, contou com um momento especial nesta sábado (12), no WET. Ao lado de Ludmilla, o funkeiro Rafael Buarque pediu a influenciadora Nicolly Massariol em namoro em cima do palco. >

"Salvador, muito boa noite! Para quem não me conhece, eu sou Buarque. Lud, primeiramente obrigado. Sem tomar muito tempo de vocês, mas nesse evento maravilhoso, depois de cinco anos, eu tenho o prazer de te pedir em namoro. Amor, você aceita namorar comigo?", disse o funkeiro.>

Nicolly Massariol aceitou o pedido do funkeiro. O momento foi embalado pela música 'Paraíso, primeiro single de Ludmilla após o nascimento da sua filha com Brunna Gonçalves.>

Rafael Buarque ficou conhecido em 2022, quando lançou a música "Aquecimento Senta Senta Suave", em parceria com Kevin O Chris. Influenciadora, Nicolly Massariol tem cerca de 700 mil seguidores nas redes sociais. >

A capital baiana já recebeu shows do Numanice anteriormente, com destaque para a edição de 2022, que reuniu 30 mil pessoas no WET e foi considerada pela cantora o primeiro grande público do projeto até então.>

Essa foi a segunda apresentação do Numanice #3 em Salvador, e a cantora não escondeu o afeto pelo estado. “Eu amo muito a Bahia. Vivi momentos muito especiais aí, como os trios elétricos no Carnaval, a estreia da turnê, o encontro com a Beyoncé… Salvador tem uma energia única, é um dos lugares onde mais me sinto em casa”, declarou em entrevista ao CORREIO.>