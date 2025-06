CRIME

'Obrigação de ir atrás dele', diz delegado que prendeu homem que usava sua imagem em golpes na Bahia

Criminoso conseguiu cerca de R$ 90 mil dando golpes em quem fazia vendas pela internet

"Me senti muito sensibilizado porque eu tinha acabado de terminar um tratamento muito pesado contra um câncer, estava me sentindo vitorioso, e fui surpreendido com essas informações de que alguém estava se passando por mim e aplicando golpes na região de Feira, Santo Antônio de Jesus, e até mesmo São Sebastião do Passé. ME senti na obrigação de ir atrás dessa pessoa", contou o delegado em entrevista à TV Bahia. A busca começou no final do ano passado e culminou hoje com a prisão.>