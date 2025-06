CRIME

Homem é preso por usar foto de delegado com câncer para aplicar golpes na Bahia

Suspeito usava doença para sensibilizar seguidores

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (5) por se passar por um delegado para aplicar golpes na Bahia. O suspeito criou um perfil falso com o nome Lucas Sena e usava as fotos do titular da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), Thiago Costa. As informações são da TV Bahia. >