CRIME

Bandido faturou R$ 90 mil com golpes usando foto de delegado na Bahia

Ele dava golpes em pessoas que faziam vendas pela internet

Cerca de R$ 90 mil foram obtidos de forma fraudulenta por um suspeito por meio de um esquema de golpes com uso de comprovantes falsos de Pix. O caso foi detalhado nesta quinta-feira (5) pelo delegado Thiago Costa, da Delegacia do Consumidor (Decon), que investigava o suspeito desde o fim do ano passado, quando o criminoso passou a usar foto do delegado em conversas para enganar vítimas em municípios como Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e São Sebastião do Passé.>