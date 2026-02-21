Acesse sua conta
Após susto, Dedé Santana recebe alta; humorista passará por repouso

Artista de 89 anos foi internado para observação e realizou bateria de exames

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 10:50

Dedé Santana apresentaria espetáculo
Crédito: Reprodução | Instagram


O humorista Dedé Santana, de 89 anos, recebeu alta hospitalar na noite desta sexta-feira (20), após ser internado em Goiânia devido a um quadro de indisposição e mal-estar. O artista, eternizado como um dos integrantes de Os Trapalhões, passou o dia sob observação médica.

Segundo comunicado divulgado pela equipe, Dedé deu entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira pela manhã. Por precaução, os médicos decidiram mantê-lo internado para realização de exames e avaliação completa do quadro clínico.

Dedé Santana

Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
1 de 8
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram

De acordo com a nota, os resultados foram considerados tranquilizadores, o que permitiu a liberação do humorista ainda no início da noite. Ele seguirá para o hotel, onde permanecerá em repouso.

A produção do espetáculo Abracadabra Circo Musical informou que a expectativa é de que o artista retorne às apresentações neste sábado, com sessões previstas para as 17h e 20h.

No comunicado, a equipe também agradeceu as manifestações de carinho, mensagens e orações recebidas ao longo do dia, além da cobertura da imprensa.

Leia a nota na íntegra:

O humorista Dedé Santana recebeu alta médica no início da noite desta sexta-feira (20), após atendimento no Hugol – Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia.

O artista deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, depois de apresentar uma indisposição. Por precaução, a equipe médica, em comum acordo com a produção do Abracadabra Circo Musical, optou pela realização de exames para uma avaliação completa do quadro clínico.

Com os resultados considerados tranquilizadores, Dedé foi liberado e segue para o hotel, onde permanecerá em repouso.

A previsão é que neste sábado ele retorne normalmente às apresentações do Abracadabra Circo Musical, com sessões às 17h e 20h.

A produção do espetáculo agradece as inúmeras manifestações de carinho, mensagens e orações recebidas ao longo do dia, assim como a atenção e o respeito da imprensa, que acompanharam o caso com responsabilidade.

