Quem era Bianca Dias, influenciadora que morreu aos 27 anos e era mãe de duas filhas

Jovem se recuperava de uma cirurgia

  MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 12:26

Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Bianca Dias morreu nesta sexta-feira (20), aos 27 anos, em Guarujá (SP). Segundo a família, ela foi vítima de uma embolia pulmonar cerca de 20 dias após passar por uma cirurgia.

Natural de Mauá, na Grande São Paulo, Bianca acumulava cerca de 60 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava viagens internacionais, trabalhos como modelo fotográfica e publicidades para comércios locais. Ela deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

