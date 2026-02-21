O MELHOR LUGAR DO MUNDO

Veja as duas vezes em que Salvador entrou no Guinness World Records e ganhou destaque mundial

Cidade baiana foi reconhecida por maior desfile de trios elétricos e por ação histórica de reciclagem de latas

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 10:30

Feriado de sol no Farol da Barra Crédito: Tiago Caldas/CORREIO

O melhor lugar do mundo, como já diz o hit popularizado recentemente pela banda La Fúria com Filipe Escandurras e Parangolé, é a Bahia! Mais precisamente, Salvador, na opinião de muita gente. E a primeira capital do Brasil, além de ser apaixonante, também já foi destaque mundial em pelo menos duas oportunidades. Sim, o reino do dendê figurou não apenas uma, mas duas vezes no Guinness World Records, ambas com feitos diretamente ligados ao Carnaval, principal evento cultural da capital baiana.

O primeiro reconhecimento internacional veio com o título de maior carnaval de trio elétrico do mundo. O recorde considerou a quantidade de apresentações realizadas em trios elétricos ao longo da festa, consolidando Salvador como referência global nesse formato de celebração popular.

Mais recentemente, em 2026, a cidade voltou a entrar para o Guinness ao bater o recorde de maior ação de reciclagem de latas de alumínio em uma semana. A marca foi alcançada durante o Carnaval, com a coleta de mais de 46 toneladas de latinhas, resultado de uma mobilização que envolveu cooperativas de catadores, poder público e empresas parceiras.

O número superou com ampla margem o recorde anterior registrado no Brasil, reforçando o impacto ambiental e social da iniciativa. A certificação foi oficializada durante a folia, em um dos circuitos tradicionais da festa.