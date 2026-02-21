Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja as duas vezes em que Salvador entrou no Guinness World Records e ganhou destaque mundial

Cidade baiana foi reconhecida por maior desfile de trios elétricos e por ação histórica de reciclagem de latas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 10:30

Feriado de sol no Farol da Barra
Feriado de sol no Farol da Barra Crédito: Tiago Caldas/CORREIO

O melhor lugar do mundo, como já diz o hit popularizado recentemente pela banda La Fúria com Filipe Escandurras e Parangolé, é a Bahia! Mais precisamente, Salvador, na opinião de muita gente. E a primeira capital do Brasil, além de ser apaixonante, também já foi destaque mundial em pelo menos duas oportunidades. Sim, o reino do dendê figurou não apenas uma, mas duas vezes no Guinness World Records, ambas com feitos diretamente ligados ao Carnaval, principal evento cultural da capital baiana.

O primeiro reconhecimento internacional veio com o título de maior carnaval de trio elétrico do mundo. O recorde considerou a quantidade de apresentações realizadas em trios elétricos ao longo da festa, consolidando Salvador como referência global nesse formato de celebração popular.

Veja imagens do Carnaval

Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
1 de 124
Carnaval de 2026 por Sora Maia

Mais recentemente, em 2026, a cidade voltou a entrar para o Guinness ao bater o recorde de maior ação de reciclagem de latas de alumínio em uma semana. A marca foi alcançada durante o Carnaval, com a coleta de mais de 46 toneladas de latinhas, resultado de uma mobilização que envolveu cooperativas de catadores, poder público e empresas parceiras.

Leia mais

Imagem - Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Mágoa, acusações e 'exposed': a confusão envolvendo mestre Ciça, filhas e enteada após título da Viradouro

Imagem - FOTOS: Disfarçada, Carla Perez curte pipoca de Ivete Sangalo no meio da galera

FOTOS: Disfarçada, Carla Perez curte pipoca de Ivete Sangalo no meio da galera

Imagem - Troféu Correio Folia 2026 tem virada histórica e O Kannalha vence a melhor música do Carnaval com 'O Baiano tem o Molho'

Troféu Correio Folia 2026 tem virada histórica e O Kannalha vence a melhor música do Carnaval com 'O Baiano tem o Molho'

O número superou com ampla margem o recorde anterior registrado no Brasil, reforçando o impacto ambiental e social da iniciativa. A certificação foi oficializada durante a folia, em um dos circuitos tradicionais da festa.

As duas conquistas colocam Salvador em destaque internacional ao unir a dimensão do Carnaval com organização e iniciativas sustentáveis, ampliando o reconhecimento da cidade além da festa.

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro